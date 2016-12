Salvaje ataque sexual a una mujer en Mendoza

Una primer versión indicaba que su esposo la encontró en la cama con otro hombre y la agredió ferozmente. Sin embargo, no hay ningún detenido.

Una mujer que vive en Mendoza fue víctima de un salvaje ataque sexual. Habría ocurrido durante una fiesta familiar. La mujer fue llevada al hospital por dos personas que no se identificaron. Tenía una severa hemorragia vaginal y fue inducia al coma. Está grave.

