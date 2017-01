Sancionaron a autoservicio por vender medicamentos

De acuerdo a la modificación realizada a la ordenanza 2783/81 en octubre pasado, se agregó el artículo "Faltas contra la seguridad e higiene", que expresa: "El expendio de medicamentos y sustancias farmacológicas en comercios que no estén habilitados como Farmacia, por la Dirección de Inspección de Farmacias de la Provincia, (…) se penará con multa de 100 Unidades Fijas a 300 Unidades Fijas y/o clausura de hasta 90 días”.

La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana labró un acta de infracción a un autoservicio de la zona noroeste por vender medicamentos. En octubre de 2016 se agregó al Código de Faltas la prohibición de vender sustancias farmacológicas en otros comercios que no sean los habilitados como farmacias.

