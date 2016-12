Se agranda la familia: Sabrina Garciarena confirmó que está embarazada

“Este año fui la mujer maravilla. Mi hijo me dio más energía y podía con todo. Germán tuvo un año más tranquilo que otros y yo estuve a full, y está bueno como pareja que cada uno tenga su momento”, dijo, según publicó el portal ratingcero.com

Y es que la actriz tuvo un 2016 a full. Entre su rol de mamá de León –el hijito de tres años que tiene con el periodista– y su protagónico en Los ricos no piden permiso (El Tres) junto a Luciano Castro, Garciarena no tuvo tiempo para mucho.

