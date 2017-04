Se buscan voluntarios para pasar dos meses en cama

La solicitud es para hombres de entre 20 y 45 años con un perfecto estado de salud, que no sean fumadores y que realicen alguna actividad física. Los interesados serán indemnizados con 16 mil euros.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo