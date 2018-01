Se entregó el joven sospechado por presunto femicidio

El joven de 18 años sospechado por la muerte de Débora Mansilla, quien falleció este miércoles en el Hospital Provincial tras sufrir quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo el pasado 25 de diciembre, se presentó en el mediodía de este jueves en Fiscalía. Será llevado a audiencia imputativa.

El fiscal de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte había ordenado la captura de Brian O., joven sospechado de haber quemado a su novia. El muchacho fue imputado por lesiones graves el 27 de diciembre, cuando el juez Carlos Leiva determinó que quede en libertad tras considerar testimonios y falta de antecedentes.

Según informaron desde Fiscalía, en la noche de este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Villa Gobernador Gálvez donde se podía haber encontrado a Brian O. Como no estaba en esa vivienda, el fiscal que interviene en el presunto femicidio ordenó su arresto. En ese lugar se intentó hallar elementos que puedan ser relacionados con la posible mecánica del hecho.

El procedimiento realizado se resolvió dado que la muerte de Débora Mansilla por las quemaduras agrava la imputación del joven de 18 años. La libertad acordada en la audiencia imputativa del 27 de diciembre puede ser revocada en la nueva audiencia.

En tanto, el informe médico forense hecho el 27 de diciembre indicó que Débora sufrió quemaduras tipo AB, en el 50 por ciento de superficie del cuerpo, en la zona del rostro, cuello, pecho, dorso y brazos. No señaló lesiones compatibles con golpes.

De acuerdo a los datos brindados por la Fiscalía, el joven no fue denunciado por violencia. Además, no hay testimonios que indiquen una discusión previa al hecho. Las declaraciones recolectadas manifestaron que vieron a Brian O. intentando sofocar el fuego de Débora al momento que llevaba a su beba de 1 año en brazos. Hasta el momento no hay información sobre una relación conflictiva.