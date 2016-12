Se fue a dormir y su novio la despertó a los golpes

Una mujer de Florencio Varela fue víctima de una salvaje golpiza por parte de su pareja el fin de semana pasado. El hecho ocurrió en Navidad pero el caso junto con la foto de la mujer, con los dos ojos negros de los moretones, trascendió este miércoles. Según publicó el portal El Radar, su novio la atacó cuando dormía. Está prófugo.

La víctima se llama Mariela y tiene 40 años. Desde 2014 está en pareja con Daniel, principal sospechoso de la agresión. El 24 por la noche discutieron, debido a un trabajo nocturno que ella había tomado como cuidadora de una persona mayor y se fueron a dormir.

Lo que pasó después no fue un mal sueño; sino una pesadilla con los ojos abiertos. De acuerdo a la denuncia, Daniel despertó a los golpes a Mariela que logró escapar porque lo empujó y su agresor se patinó con la sangre de ella.

“Sentí que me mataba. No podía respirar, la sangre manaba de mi boca, me había resignado. Este es mi fin, pensé. De golpe, la imagen de mis hijos vino a mi mente y lo empujé. El se resbaló con mi sangre, lo volví a empujar y pude salir corriendo a pedir ayuda”, relató la víctima.