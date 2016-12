Se incendió un depósito del Hogar de Mayores

Los bomberos lograron sofocar el foco ígneo y sólo se registraron daños materiales. No hubo lesionados. En tanto, Gendarmería Nacional colaboró con el desvío del tránsito.

El Hogar de Mayores municipal, ubicado en Grandoli al 3400, sufrió un incendio que, afortunadamente, pudo ser controlado y no ocasionó heridos. Se evacuó el inmueble para seguridad de sus moradores.

