Se llevaron hasta las hamburguesas de una escuela de zona sur

La escuela Juramento a la Bandera, ubicada en la zona sur de Rosario, sufre muchos problemas en los últimos tiempos. Al reclamo hecho en abril pasado en reclamo de obras se sumó otra situación: robaron en el establecimiento por cuarta vez en lo que va del año.

Según relató una autoridad escolar al periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres), delincuentes entraron en la madrugada de este viernes al colegio y se llevaron desde radios hasta hamburguesas que habían sobrado de una jornada recreativa.

"A las 3 nos llamó la alarma. Cuando llegó la Policía no había nadie. A las 6, cuando entró el primer asistente escolar me llamó y me contó lo que había pasado. Se quisieron llevar un televisor y computadoras pero no pudieron. Sacaron algunas herramientas, forzaron puertas. Es la cuarta vez en el año que nos roban. Sucede que es fácil entrar porque hay muros que son bajos", expresó.

"Vamos a usar la plata que tenemos para un programa para infraestructuras menores para hacer rejas. En una o dos semanas las vamos a instalar", finalizó la autoridad de Juramento a la Bandera.