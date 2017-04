Sigue vigente el alerta: ¿se viene la lluvia?

Advertencia: no esperen que el domingo mejore. Todo indica que mañana será otro día gris con posibilidades de lluvia. Así que a planear actividades bajo techo.

Después de un viernes raro, un sábado raro. El viento que se desató ayer por la tarde –que amaneció con cielo despejado pero bajo alerta meteorológico– hizo que la temperatura disminuyera abruptamente. Sin embargo no llovió. Con todo, el alerta sigue vigente, al menos hasta las 11. ¿Lloverá al fin?

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo