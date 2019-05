Se presentó en Rosario la Mesa Provincial “Massa Presidente”. Dirigentes de la provincia de Santa Fe se reunieron para formar la mesa que propone a Sergio Massa para las elecciones presidenciales. Entre otras cosas, acordaron el apoyo a la candidatura de Omar Perotti en la provincia y trabajar de cara a las Paso nacionales con el objetivo de que Massa sea el próximo mandatario de los argentinos.

Estuvieron presentes para conformar la Mesa la diputada nacional del Frente Renovador Vanesa Massetani, el ex diputado nacional, ex candidato a gobernador y actual candidato a diputado provincial del Frente Justicialista Juntos Oscar “Cachi” Martínez, el presidente del Concejo Deliberante de Santa Fe Sebastián Pignata, el concejal rosarino y candidato a diputado provincial de Juntos Osvaldo Miatello, el dirigente rosarino Diego Giuliano y el ex candidato a concejal de Rosario Simón Boffelli.

Además, asistieron el director de Políticas Publicas para Adultos Mayores de la Municipalidad de Venado Tuerto, Franco Balzaretti, el ex presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Renovador Germán Kahlow, la ex candidata a vice gobernadora del Frente Renovador y representante de la Democracia Cristiana Verónica Baró Graf, las dirigentes y candidatas a diputadas provinciales Adriana García y Eliana Gramigna, y la concejal y candidata a diputada provincial Claudia Rabellino.

El encargado de abrir el evento fue “Cachi” Martínez quien aseguró que “Sergio Massa es el máximo exponente de la Argentina que aspira a superar la grieta que lastima el presente y el futuro de nuestro país. Ya hace cuatro años los dirigentes del Frente Renovador plantearon la necesidad de salir de los extremos y construir un camino hacia un tiempo de paz, de orden, progreso y justicia social con visión federal. Nuestro objetivo es convocar a santafesinos y santafesinas que quieran acompañarnos en el desafío de terminar con la Argentina de la confrontación”.

Y destacó: “Creemos que Sergio Massa tiene un liderazgo legítimo y experiencia en la gestión y representa el verdadero anhelo de los argentinos de superar a este gobierno nacional que tanto daño le ha hecho al poder adquisitivo y al trabajo de los argentinos y en especial a la provincia de Santa Fe. Los dirigentes tenemos la responsabilidad de darle un nuevo gobierno a los argentinos construyendo una gran coalición opositora y una nueva mayoría, y no me cabe la menor duda de que Sergio Massa debe ser quien conduzca el destino del país en diciembre próximo”.

A su turno, la diputada nacional por Santa Fe del Frente Renovador, Vanesa Massetani, aseveró que “vivimos con grandísima preocupación la crisis que atraviesa la Argentina. Durante el ultimo año, sólo en Rosario y Santa Fe capital hubo doscientos mil nuevos pobres, la situación es dramática para muchas familias, y estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar y sostener; pero que no se confundan ni se escondan las autoridades nacionales , la responsabilidad principal siempre la tiene el Estado”

Y agregó: “Apoyamos la candidatura presidencial de Sergio Massa para poner a la Argentina de pie. Nuestros vecinos no dan más ; creemos en una Argentina distinta, con mayor igualdad y oportunidades para todos”.

Cabe destacar que doce estos dirigentes, junto a otros que los acompañan, participarán del Congreso Nacional del Frente Renovador, que se realizará en Buenos Aires la semana próxima y en el cual se determinará el camino a seguir de cara a las próximas elecciones.