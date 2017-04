Se presentó la campaña contra la gripe en Santa Fe

Para evitar la gripe se recomienda: lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, especialmente al regresar a la casa luego del trabajo, la escuela o alguna salida. Si no se cuenta con agua, se puede utilizar alcohol gel al 70% y evitar la concurrencia a espacios cerrados con mucha gente porque favorece el contagio de infecciones respiratorias.

