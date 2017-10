¿Se puede prevenir el cáncer de mama?

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre, contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.

El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales.

Rosario3 entrevistó al Dr. Roberto Tozzini, que forma parte del staff del Centro Médico PROAR, para despejar algunas dudas respecto de la tématica.

- ¿El autoexamen mamario es una buena práctica de prevención?

Algunos centros científicos la consideran ineficaz, pero quizás es positivo que la mujer está atenta de sus mamas luego de los 35 años y, sobre todo, que consulte si tiene dudas.

- ¿A partir de qué edad se debe consultar al médico? ¿A partir de cuándo hay que hacer controles?

En la mujer de riesgo normal es a partir de los 40 años. Los controles podrán ser ecográficos al principio, y no hay acuerdo sobre la mejor edad para el comienzo de las mamografías: 40 años para algunos, 45 para otros y 50 para muchos. Debe discutirse con las mujeres ventajas y riesgos de un control a la edad más temprana.

La mamografía digital o la 3 D son los mejores métodos en la mayoría de los casos. En casos puntuales, puede emplearse la Resonancia Magnética y la Ecografía de alta resolución. Con estos métodos puede detectarse cánceres de 1mm.

- ¿Puede prevenirse esta enfermedad?

Existen medidas preventivas como alimentación sana, evitar el alcohol, el aumento de peso y de grasa viceral, y hacer ejercicio. Además, hay medidas farmacológicas como la ingesta de antiestrógenos (tamoxifeno, raloxifeno) y detección y diagnóstico por imagenología y biopsias de estados pre cancerosos, tales como la hiperplasia atípica de mama, el carcinoma lobular in situ y en algunos casos el carcinoma in situ no invasor ductal.

Dr. Roberto Tozzini | Mat. 2121 | Centro Médico Proar