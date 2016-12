Se renovó la atención en la EPE tras protesta laboral

“No vamos a permitir la atención al público”, manifestó al tiempo que exigió que la empresa que cesó el contrato se encargue de pagarle a sus empleados. Según mencionó, la nueva firma que empieza a prestar funciones quiere incorporar a estos trabajadores “pero Securitas no los libera y sólo quiere pagarles dos pesos”.

Héctor Jaime, del sindicato de vigiladores, confirmó que los empleados se mantenían en las puertas de la EPE a modo de protesta hoy temprano. “Terminó el contrato de Securitas con la EPE para custodiar el personal pero no se les está pagando a los trabajadores la indemnización. Se les ofrecen un 10 o un 20 por ciento del valor real. No vamos a negociar”, sostuvo y señaló que en esta condición hay unas 200 personas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo