Se suspenden los recitales de Cultura Más Vos de este sábado

Se reprogramaron los recitales de Cultura Más Vos previstos para este sábado en el balneario La Florida. Por el descenso de temperatura y la alerta de lluvia, los conciertos de las bandas La Mosca, The Panas, Xpiral y Mosh se trasladan al domingo 12 de febrero.

