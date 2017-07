Seamos un árbol: “Es otra forma de despedir a un ser querido”

Y aclaró que “la plantación del árbol no genera un costo adicional”.

“Lo que opino de los cementerios es que no generan la calidez como para invitar a las personas a ir allí; en cambio, ver como un árbol crece, con pajaritos, con mucha vida, sería generar un ámbito muy diferente”, añadió.

Belsolá Ferrer aclaró que los árboles no se plantan directamente sobre las tumbas porque “eso implica un montón de cuestiones legales que hay que cumplir”.

