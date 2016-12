Secuestraron un avión con 118 personas a bordo en Libia

Por el momento no se ha revelado quién lleva las negociaciones con los secuestradores y sólo se ha informado de una comunicación telefónica entre el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, y su homólogo libio, Faez al Serraj.

Fuentes periodísticas locales apuntan a que los autores del secuestro son dos individuos aseguraron tener una granada y que amenazaron on hacer estallar el avión. Serían seguidores del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi.

