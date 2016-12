Según el Indec, la economía cayó 3,8% en el tercer trimestre

En tanto, una familia compuesta por dos mayores y dos niños de 6 y 8 años necesitó en noviembre contar con ingresos por $13.126,29 para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT), es decir, para no caer por debajo de la línea de pobreza, informó este jueves el Indec.

