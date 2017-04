Según la Came, las ventas bajaron 4,4% en marzo

No obstante, desde la Came expresaron "bastante optimismo" de que en abril se note un repunte en el consumo a partir de las decisiones del gobierno nacional de extender el Ahora 12 y al abrir la posibilidad de financiar compras en 3 y 6 cuotas sin interés.

Según la Came, todos los rubros minoristas redujeron sus transacciones pero con fuertes disparidades entre provincias. Las más afectadas fueron las limítrofes con Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Por ejemplo, mientras en Ciudad de Buenos Aires las operaciones cayeron 3,5%, en Córdoba y Santa Fe la baja fue de 1%, en Mendoza se redujeron casi 11%, en Misiones se desplomaron 12%, en Entre Ríos declinaron un 9,3%, y en Santa Cruz lo hicieron un 7,3%, siempre medidas en cantidades y comparando con igual mes del año anterior.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) informó que las ventas minoristas cayeron 4,4% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado. Acumulan una baja promedio de 3,7% en el primer trimestre de este año. En un documento, adjudicaron la situación a la pérdida de poder adquisitivo del consumidor.

