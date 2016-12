Seis detenidos y dos prófugos recapturados

Los domicilios allanados son en las inmediaciones de Felipe More y French, Génova al 2500 y Felipe Moré al 600 bis donde se encontraron más de 50 carteras, teléfonos celulares, armas de fuego y dos motos.

