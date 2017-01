Self Reset: taller vivencial de autobiodescodificación

El taller se realizó como paso previo, aunque no obligatorio al "Diplomado en Medicina cuerpo mente alma y Biodescodificación" única formación en la temática o áreas similares que cuenta con avales internacionales y es abierta al público en general.

La disertante también destacó dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta para quienes aplican la técnica Self-Reset: en primer lugar se debe tener en cuenta que estas herramientas no sustituyen de ninguna manera la consulta y tratamiento de la medicina como la psicología convencional. En segundo lugar aclaró que algunas veces puede ser necesario complementar la auto-aplicación de la técnica con una consulta a algún regresado formado en Medicina cuerpo mente alma y Biodescodificación que pueda auspiciar como “espejo” y ayudar a ver ciertas cosas que no se están pudendo resolver con esta auto-aplicación.

