Sin bancos en nivel inicial: cómo se resuelve el conflicto

6º Niños que no pertenezcan al radio escolar.

5º Niños que tengan hermanos alumnos del establecimiento y no pertenezcan al radio escolar.

Dijo que lo inscribió. Que pagó la cooperadora y 600 pesos para materiales. Que le aseguraron que no iba a haber problemas porque ya tiene hermanos en la escuela. Pero ayer la llamaron para comunicarle que su “hijo queda afuera por orden del Ministerio” porque no pertenece al radio de la escuela, ya que ella vive en Donado y Mendoza.

Una de las escuelas donde se vivieron situaciones conflictivas porque la demanda supera la posibilidad de satisfacerla es el Normal 2. Nancy, una madre que ya tiene dos chicos en el colegio –uno en la primaria y otro en la secundaria–, contó en el programa Radiópolis, de Radio 2, se encontró ahora que no hay banco para su hijo menor.

Para Amsafé son 400 los que no tienen sala aún, según el Ministerio de Educación 150. Lo cierto es que la falta de vacantes en las salas del nivel inicial, fundamentalmente en escuelas del centro de la ciudad, genera conflictos.

