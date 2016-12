Sismo de 7,6 grados sacude el sur de Chile 

Por el momento, no hay constancia de víctimas, ni otros daños materiales de importancia. Tampoco se interrumpieron los servicios básicos, salvo el colapso de las comunicaciones que suele producirse en estos casos, por la saturación de las líneas telefónicas, indicó el director regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Los Lagos, Alejandro Vergés.

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió este domingo la localidad de Quellón, en el sur de Chile, y, aunque no se han reportado víctimas se inició una evacuación en la zona por una alerta de tsunami.

