Sofocante: consejos para evitar el golpe de calor

Es verano y es esperable que haga calor. Ahora cuando, las temperaturas máximas superan los 30 grados y las mínimas no das respiro, Rosario pasa de calurosa a sofocante.

En la tarde de este lunes, la sensación térmica rozaba los 40 grados, con una marca real por encima de los 33. Y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para los próximos días no da tregua.

Entonces, para poder lidiar con estas elevadas temperaturas y evitar los golpes de calor, conviene recordar algunos consejos de la Secretaría de Salud de la Nación.

-Moverse con lentitud y evitar los esfuerzos físicos innecesarios. Descansar en un ambiente fresco.

-Beber abundante agua despacio, especialmente si la bebida está muy fría.

-Incluir en la dieta alimentos salados para reponer las sales eliminadas con la transpiración.

-Evitar cambios de temperatura bruscos.

-No exponerse al sol.

-Evitar lugares con mucha gente.

-Planear tus actividades al aire libre, durante las primeras horas de la mañana o al atardecer.

-Usar ropa holgada, liviana y de colores claros, ya que absorben menos el calor.

-Cerrar puertas y ventanas para mantener fresco el ambiente.

-Para conservar mejor los alimentos y ahorrar energía, evitar que la heladera esté abierta durante periodos largos de tiempo.

-Evitar el uso de electrodomésticos que generen calor como las tostadoras o planchas.



Golpe de calor

Los golpes de calor pueden afectar a todas las edades, aunque los niños más pequeños y los adultos mayores son los más vulnerables. Estos son algunas recomendaciones para prevenirlo

-Tomar agua con más frecuencia, aún cuando no se sienta sed y evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías y muy calientes. .

-Consumir frutas y verduras y evitar las comidas abundantes.

-No realizar actividad física intensa.

-No esperar a que “aparezca” la sensación de sed o que los más chicos pidan agua. La oferta de agua debe ser continua. En el caso de lactantes, es recomendable darles el pecho de manera más frecuente.

Asimismo, se recomienda bañar o mojarles el cuerpo con frecuencia.

Es importante prestar atención a signos de alerta como: sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.

En los bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.