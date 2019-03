Solá: “La corrupción actual es más sutil pero en montos mayores que la anterior”

El diputado nacional y precandidato presidencial Felipe Solá aseguró este jueves que se imagina en una interna con Cristina Fernández de Kirchner aunque sería “muy difícil sino imposible ganarle” y denunció que en la actualidad la corrupción es “más sutil pero con montos muchos mayores por los que se acusa al gobierno anterior”.

“Se agitan cuestiones de corrupción del gobierno anterior porque sirve para no ver la corrupción actual, que es más fina, más sutil, más de guante blanco, de transacción entre amigos, de comprate tal empresa porque voy a beneficiarla o subir los precios, como por ejemplo con la estafa energética, y es en montos muchos mayores por los que se acusa al gobierno anterior”, dijo en diálogo con el periodista Alberto Lotuf (A diario, Radio 2).

En ese sentido, Solá aclaró que no se le “cruza por la cabeza la palabra (corrupción) y hay que ser muy riguroso en la vigilancia de los propios, y es posible que el kirchnerismo no lo haya sido para nada”.

“Hay que darle una chance al 30 o al 35 por ciento del país que piensa así y que no tiene nada que ver con los funcionarios que están presos acusados por corrupción”, añadió para sostener su estrategia de un frente opositor que no excluya a nadie.

Sobre la situación de Cristina Kirchner, explicó: “En mi caso hay una suposición de que no hay una responsabilidad directa por parte de la ex presidenta. Es una persona enjuiciada, en algunos casos de forma absurda, y además está siendo absolutamente perseguida, eso me parece obvio. Uno puede estar a favor en contra, pero hay que ser veraz”.

El ex gobernador de Buenos Aires reiteró su deseo de ser presidente y adelantó sobre una posible competencia interna con la ex presidenta en las Paso nacionales: “Sí me imagino, difícil, complicada, pero sí porque sería saludable”.

“Pienso que va a ser muy difícil sino imposible ganarle, porque soy realista, pero lo haría porque las internas mejoran, normalmente, democráticamente el espacio que va a la interna”, argumentó.

Para Solá, “el 80 por ciento de los argentinos está golpeado por la situación económica y su derivación social” por lo que consideró “la posibilidad de un gobierno de transición de cuatro años que empiece a cambiar la situación que vivimos”.

“Se va a hacer un frente y desaparece el PJ y ese frente tiene que abrir las alas y ser inclusivo” abundó sobre ese armado con peronistas y otros sectores.