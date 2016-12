Sólo 5 accidentados con pirotecnia en los festejos de Navidad

Consultada por Rosario3.com , la subsecretaria de Salud Municipal, Silvia Marmiroli, precisó que los cinco lesionados este año tienen heridas menores y no requirieron de internación por lo que pronto, tras una rápida curación fueron dados de alta y pudieron regresar a sus hogares para continuar los festejos.

