Sorpresa por una planta de marihuana en la plaza principal de Rafaela

Después de las heladas de jornadas anteriores, la planta aprovechó el sol de los últimos días para pegar el estirón y hacerse un lugar en el cantero, según indica el diario local Castellanos. Todavía no es muy visible, pero alguien se percató de su presencia y, publicación mediante, generó un revuelo en las redes sociales entre los habitantes de Rafaela, tercera ciudad de la provincia, donde viven más de 150 mil personas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo