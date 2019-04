Sortea dinero entre quienes lo voten: “Quizás esté peleado con la ética”

¿Dinero a cambio de votos? La propuesta del precandidato a concejal por Casilda, de la lista "Unidad, Vida y Valores", Juan Carlos Belletti, propuso en Facebook sortear 10 mil pesos entre los electores que le aseguren un apoyo en las urnas y se armó la polémica. Aunque admite que la iniciativa puede estar alejada de la ética, consideró que la mayoría de los comentarios que recibió fueron de apoyo y adhesión.

En diálogo con el periodista Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), Belletti explicó los motivos de su propuesta: "Necesitamos los votos, si no alcanzamos el umbral electoral el partido se pierde". “Tenemos que alcanzar el 1,5 por ciento del padrón y no tenemos dos listas, si esta vez no lo alcanzamos el partido se muere”, agregó. Sobre cómo se gestó la idea, recordó: “Les dije «Muchachos si logro el piso que necesito les regalo la plata en vez de dársela a los medios de comunicación, les doy esa plata si me ayudan»”.

Consultado sobre la reacción de la gente, señaló: “La mayoría de la gente no se escandalizó. Esto me ayudó a ponerme en el centro de la discusión y me parece genial porque se armó entre ellos –sus seguidores en Facebook– una cadena de favores y donaciones, algo hermoso”.

Aunque reconoció que “puede estar peleado con la ética”, el precandidato consideró que “la gente que se siente susceptible es la de los partidos”. Finalmente, lamentó: “Una semana antes de esto dije que si llego a ser concejal donaré el 50 por ciento de mis ingresos y nadie dijo nada”.