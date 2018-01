Steve Hackett

El ex guitarrista de Genesis y la leyenda del rock progresivo se presenta en Rosario en el marco de una gira por Sudamérica en febrero y marzo, de 2018.

El músico tocará canciones de Genesis como 'Supper's Ready', 'Dancing with the Moonlit Knight', 'Fountain of Salmacis', 'Firth of Fifth' y 'The Musical Box', incluyendo también canciones como 'One for the Vine' e 'Inside & Out'

Hackett no solo celebrará los 40 años de Please Do not Touch; también incluirá el número especial de GTR 'When The Heart Rules The Mind', y canciones de su nuevo álbum innovador 'The Night Siren'.