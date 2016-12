Sufrió un balazo en la espalda tras discutir con su pareja

Una joven sufrió un balazo en la espalda por parte de su pareja tras mantener una discusión. El hecho sucedió en Villa Gobernador Gálvez el martes por la tarde. La víctima se encuentra internada en el Hospital Provincial.

"Estaba sentada con sus hijos. Yo escuché una discusión, pero no pensé que iba a pasar a mayores. Cuando entré a casa escuché un tiro. Los nenes lloraban", comentó Romina, hermana de Micaela, la víctima.

Romina relató a De 12 a 14 (El Tres) que al llegar a la casa de su hermana, que es lindera a la suya, vio al hombre "con un revólver en su cabeza". "Intentamos calmarlo. Después se subió a su moto y se fue. Después entré a la casa y encontré a mi hermana tirada en el piso con un balazo en la espalda", comentó.

"Me decía que no podía respirar. Fue mi hija, de nueve años, quien me contó todo. Me dijo: «Brian le pegó un tiro a la tía»", explicó.

Micaela está internada en el Hospital Provincial. Según señaló su hermana, la bala quedó alojada en la costilla. Le diagnosticaron "herida de arma de fuego en la región dorsal con compromiso pleural, con sangrado pulmonar", de acuerdo a la información brindada por el periodista Pedro Levy.

"La bala le rozó una capa del pulmón. No se la pueden sacar", finalizó Romina.