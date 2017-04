Sufrió una puñalada tras una discusión

Según fuentes policiales, el ataque tuvo lugar a las 4.45 de este domingo. En circunstancias que no están claras, un hombre fue apuñalado en el abdomen por otro que luego se dio a la fuga.

