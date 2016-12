Supermercados: el municipio apelará el fallo de inconstitucionalidad

La Municipalidad apelará el fallo de la Cámara Civil y Comercial que sentenció que la ley provincial de descanso dominical es inconstitucional. Sin embargo, desde el Palacio de los Leones aclararon que si no hay cambios, el 8 de enero Carrefour y Coto podrán abrir sus puertas.

Consultada por el programa Radiópolis, que conduce Roberto Caferra por Radio 2, la secretaria Legal y Técnica, Carmen Donadío confirmó que el municipio apelará el fallo de la Cámara. Tienen diez días hábiles para hacerlo.

Tras la presentación de un amparo de parte de las empresas Coto y Carrefour, tres de los cinco jueces de la Cámara declararon inconstitucional el cierre los domingos de los supermercados de más de 1200 metros cuadrados.

La efectividad de la medida abre un debate ya que se puede entender que no debería aplicarse hasta que la sentencia no quede firme por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la propia Donadía señaló que si en este tiempo no se ordena lo contrario, las cadenas mencionadas podrán funcionar a partir del domingo 8 de enero.