Suspenden el sistema Mi bici tu bici por ampliación y mejoras

El sistema de bicicletas públicas de Rosario, Mi bici tu bici, no funcionará por cuatro días debido a que se realizarán trabajos para dotar el servicio de mayor tecnología y funcionalidades. Quedarán habilitadas seis nuevas estaciones para extender el servicio a otras zonas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo