Suspendieron a la docente que se burló de una alumna en Facebook

La docente de la escuela secundaria de Banfield que se burló en su Facebook de las respuestas de una alumna en un examen fue suspendida. Padres de ese establecimiento educativo habían denunciado que la mujer le hizo bullying a la chica.

"No dejan de sorprenderme", escribió Gabriela Jarsun, la docente de inglés, en su cuenta de Facebook tras publicar una foto del examen de una estudiante, en la que se pueden ver algunas respuestas en castellano. Comentarios de algunos usuarios a esa imagen criticaron a la chica y la misma profesora comentó: "Así fuera en castellano. Para un cuarto año son un desastre las oraciones".

Los padres de la Escuela Normal Antonio Mentruyt denunciaron a la docente y manifestaron que la prueba es una cuestión privada. Agregaron que en caso de necesitarse correcciones se deben hacer en el ámbito del aula. A su vez, solicitaron sanciones.

La mamá de la alumna contó en el canal Todo Noticias que su hija rompió en llanto cuando sus compañeros empezaron a enviarle la captura de pantalla de la publicación de la profesora de inglés. "Le mandé un mensaje y nunca me contestó. Cuando le envié un segundo mensaje me bloqueó", señaló.

"Mi nena está avergonzada porque la cargan. Nunca tuvimos ningún problema con el colegio. Me da bronca que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho que esta mujer venga a lastimarla", sostuvo.

En tanto, Mónica Galeano, inspectora escolar de Lomas de Zamora, anunció que Gabriela Jarsun fue "relevada transitoriamente de sus funciones". No obstante, aclaró que se le dio "la oportunidad a que dijera lo que consideraba con respecto a la denuncia".