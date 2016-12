Susto en el centro: se incendió un auto en el interior de una cochera

Por el hecho, que generó temor entre los vecinos, no hubo víctimas ni heridos. Los bomberos pudieron actuar rápidamente y evitaron que el fuego se propagara a otros rodados estacionados en el lugar.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo