Tan inestable que rige un alerta para la región

A media mañana, el cielo empezó a descargar el agua de tantas nubes cruzadas. La lluvia cayó en varios sectores de la región y de Rosario, pero en otros –como en el centro, por ejemplo–, ni una gota. Antes, se había puesto muy gris y soplaba un viento fuerte. Además, mucho mosquito. El termómetro fue en ascenso rápido pero la ausencia del brillo del sol morigeraba la temperatura, que a las tres de la tarde no llegaba a los 30 grados.

