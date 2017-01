Taxista golpeó con un fierro en la cabeza a un pasajero

La víctima del golpe, de 33 años, fue derivada al Hospital Centenario, donde le hicieron seis puntos en el cuero cabelludo. Según expresó a la Policía, el taxista no quiso llevarlo al destino que le pidió.

Un taxista fue demorado en la madrugada de este sábado tras haber golpeado con un fierro en la cabeza de un pasajero. Aparentemente, discutieron porque el conductor no quería dirigirse al destino solicitado.

