Taxista se descompensó mientras manejaba y falleció

El taxista llegó a estacionar su vehículo como pudo y no chocó. Interviene por razones de jurisdicción la comisaría 1ª.

Según informaron desde el Sies a Rosario3.com , la víctima fue identificada como José Luis C., de 56 años. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y los médicos no pudieron reanimarlo.

