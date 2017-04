Taxistas lanzaron un paro por el crimen del conductor

Los taxistas se pusieron en alerta una vez que se comenzó a divulgar la noticia de que un nuevo trabajador había sido asesinado a manos de un delincuente en la zona sur de la ciudad. Y no tardaron en confirmar un paro que se extenderá por toda la madrugada y podría llegar hasta casi la noche de este lunes feriado por el Día del Trabajador.

