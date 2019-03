“Tendremos un plan hídrico para terminar con la angustia de los productores”

Esta mañana el candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral y el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, visitaron Venado Tuerto, donde se reunieron con referentes del sector agropecuario y representantes de entidades productivas. En ese marco se habló sobre la necesidad de tener un Plan Hídrico provincial, concluir las obras en marcha y los pasos a seguir con la campaña Cosecha Segura, para garantizar el traslado de la producción. También hubo un encuentro en Villa Cañás con todo el equipo de la coalición. De todas estas recorridas y encuentros participaron Natalio Latanzzi, intendente de Rufino; Lisandro Vaccaro, candidato a intendente Villa Cañás; Gabriela Sibiglia, candidata a senadora del departamento General López; Jorgelina Aguirre, candidata a presidenta comunal de Maggiolo; Viviana Downes, concejal de Venado Tuerto y postulante a renovar su banca; y Verónica Elisei, candidata a concejal Villa Cañás, y además de otros dirigentes locales y departamentales de Cambiemos.

El intendente santafesino y postulante a la Gobernación, en diálogo con la prensa, afirmó que la provincia necesita de manera imperiosa “un plan hídrico para terminar con la angustia de los productores y organizar la infraestructura que tanto la producción como la provincia, particularmente el sur, necesitan para terminar con históricos problemas de anegamientos o sequías”. “Tenemos que resolver junto a Córdoba y Buenos Aires los problemas de la cuenca de La Picasa, de la Laguna Melincué, y las demás situaciones que no están bien resueltas, y que traen dolores de cabeza muy serios a los productores, las poblaciones y a las familias”, dijo José Corral. En la misma línea afirmó que dar respuesta a esa demanda “es una tarea del gobernador, porque el productor no lo puede resolver. Un plan hídrico es responsabilidad del gobierno y es lo que manda la Constitución”.

“Los problemas históricos de la provincia no se han podido solucionar porque falta un plan, y lo digo por experiencia. Mi ciudad sufrió en 2003 y en 2007 inundaciones, como en toda su historia, por los ríos y por las lluvias. Lo primero que hicimos hace ya muchos años fue establecer un plan director, que contempla una serie de obras que en la medida que conseguimos recursos nacionales, provinciales y propios fuimos desarrollando. Hoy tenemos más del 70% de ese plan ejecutado”, describió. “El resultado de esa política es una realidad concreta: la ciudad de Santa Fe ya no está en la tapa de los diarios por las inundaciones. Y pasamos fenómenos como El Niño en 2016, o una lluvia en noviembre pasado, cuando en un día cayó el promedio del mes, 200 mm. Y no tuvimos evacuados”, remarcó el intendente capitalino. Atribuyó esa mejora “a los planes de alerta y de contingencia. Sabemos que hacer en cada momento de la emergencia” y rechazó el argumento de que la culpa la tiene la naturaleza. “Todos los fenómenos que nos han afectado estaban pronosticados. El fenómenos del niño da meses para trabajar; las lluvias, gracias a los radares del INTA y a herramientas que el gobierno nacional brinda, permite contar con varios días para trabajar. Entonces, basta de echarle la culpa siempre a otro. Hay que hacerse cargo de los problemas y establecer el plan. Y nosotros nos sentimos con la experiencia para poder hacerlo”, enfatizó.



Más competitividad



Por su parte, Luis Miguel Etchevehere dijo que el foco de la política nacional está puesto en “darle competitividad a todas las actividades productivas del país, sobre todo a la agroindustria. Permanentemente se van mejorando condiciones para que nuestros productos lleguen a los precios más competitivos, a la mayor cantidad de góndolas posibles en el país y en todo el mundo”.

El secretario destacó que esas políticas, ya están dando sus frutos. “El año pasado triplicamos las exportaciones de carne. Esa es una gran noticia, porque les recuerdo que durante el gobierno anterior se cerraron más de 100 plantas frigoríficas”, acotó Etchevehere. También habló de la recomposición de la lechería y de la actividad forestal. “Y ya está prevista la ley para economías regionales, para la producción de peras, manzanas, arándanos, limones y otros cítricos, todas actividades que dan mucho empleo, en muchas regiones de la Argentina”, repasó el funcionario.

“Gran parte de nuestros esfuerzos están puestos en recomponer las condiciones macroeconómicas, lo que nos va a permitir seguir abasteciendo la enorme demanda de alimentos que recibimos cada vez que salimos al mundo. Y queremos seguir agregando valor para generar más divisas”, dijo Etchevehere. Concluyó que “de la mano de dirigentes como José y del equipo que está formando para gobernar, provincias como Santa Fe desplegarán todo su potencial. Y lo vamos a lograr. Santa Fe es una gran provincia que bien administrada, en buenas manos, será motor del crecimiento nacional”, auguró el secretario de Agroindustria.