Tensión y presencia de Gendarmería en el piquete sobre la autopista a Córdoba

La llegada de unos 80 gendarmes al piquete sobre la autopista Rosario Córdoba que iniciaron manifestantes de organizaciones sociales para reclamar útiles escolares generó momentos de tensión este miércoles al mediodía.

En el marco de una jornada de reclamo con ocho cortes de tránsito, integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Organizaciones de Base (FOB) bloquearon el paso de vehículos y prendieron fuego cubiertas sobre el kilómetro 1 de la traza.

El piquete comenzó a las 11 y minutos más tarde arribaron al lugar móviles de Gendarmería con efectivos que formaron dos hileras: una por cada mano de la autopista.

Los voceros de la fuerza federal pidieron a los manifestantes que levanten la medida. Ante la negativa solicitaron que al menos liberen una mano. Sin embargo, el corte total continuaba pasadas las 12.

Por eso, no estaba descartada una eventual intervención de los gendarmes para liberar el corte. Daniela, de las organizaciones, reconoció a El Tres la tensión y el temor a ser reprimidos.

“Los chicos no pueden empezar las clases sin útiles escolares y hay familias enteras que dependen de una asignación por hijo y no alcanza”, afirmó y agregó que necesitan “uno dos mil o tres mil pesos para poder ir a la escuela”. Aclaró que reclaman útiles, no dinero, a Nación, provincia y Municipalidad.

“Pero lo único que llegó acá es Gendarmería que nos quiere reprimir”, dijo y añadió: “Solo tenemos pecheras y banderas. Nuestro escudo son los chicos”. “Lo único que pedimos son útiles y esto es solo un corte para llamar la atención”, aseguró.

La protesta, al igual que en los otros puntos de la ciudad, se realizaba de 11 a 13 en varios puntos de la región.

En Rosario

- Acceso Sur y Uriburu.

- Circunvalación y España.

- Presidente Perón y Circunvalación.

- Autopista a Córdoba y Circunvalación.

- Avenida Baigorria y Laguna.

- Juan José Paso y Chaco.



En Villa Gobernador Gávez

Circunvalación y avenida San Martín (La Virgencita).

En San Lorenzo

- Esquina de los Bancos