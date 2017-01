Tiemblan los bancos: ¿se viene el Facebook banking?

Como indica Europa Press, si bien todavía no ha explicado cómo se implementará el servicio en los países de la eurozona. Se estima que se asociará una tarjeta de débito, como ocurre en Estados Unidos, donde el servicio está activo desde hace más de un año.

Esto ubica a Facebook en un nuevo campo de batalla comercial y lo erige como un rival de fuste para una banca española que aún no se recupera de la crisis económica mientras lucha por evitar perder terreno en este tipo de operaciones. Las entidades financieras del país ibérico lanzaron hace unos meses Bizum, una plataforma desde la que se pueden hacer, entre otras, operaciones como las que ofrece la red social.

