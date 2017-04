Tinelli renunció a la AFA y pidió licencia en San Lorenzo

El animador no dio mayores detalles de los problemas que lo aquejan pero se expresó en las redes sociales para comunicar la noticia, después de “algunos episodios que sucedieron en estos últimos días” que, explicó, “precipitan esta decisión”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo