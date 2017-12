Tips para capacitar a una organización

Cualquier empresa u organización quiere contar con los mejores profesionales para ganar en eficiencia y productividad. Pero para eso no sólo hacen falta personas formadas y con talento, sino que también hay que capacitarlas constantemente, transmitirle el know how y los valores de la entidad.

El sitio Go con QR dio algunos consejos para gestionar adecuadamente la capacitación de una organización:

1. Transmisión del Know-How

Por mucha formación académica y experiencia profesional que tenga a sus espaldas, una persona parte de cero al llegar a una entidad nueva. Es cierto que posee los conocimientos para realizar las tareas que le asignen, pero en la mayoría de casos debe haber un proceso de capacitación en el que se informe exactamente qué es lo que debe hacer, cuáles sobre las características de los productos o servicios principales de la organización y cómo sus acciones influenciarán al resto.

Este aprendizaje se puede hacer en línea, de forma muy atractiva con muchos recursos que enriquezcan el proceso de capacitación en una organización, y fortalezca la retención y motivación de las personas.

2. Valores Distintivos de la Empresa

¿Por qué, ante igualdad de precio, compramos un producto de una determinada marca y no de otra? Lo que se esconde detrás de la marca, los valores a los que se la asocia y el mensaje que brinda tienen tanto valor como el producto en sí. Para mantener esa consistencia de la marca hay que transmitir sus valores en todas las áreas de la organización, empezando por las nuevas incorporaciones.

Una buena forma de transmitir las sensaciones y valores de la marca es mediante videos que narren una historia significativa para la compañía y despierten el tipo de emociones que querés que los clientes tengan cuando piensen en tu organización.

3. Evaluación Continua para Controlar el Rendimiento

Hay que asegurarse que las personas han absorbido todos los conocimientos y son capaces de rendir con eficiencia. Para ello, se deben realizar exámenes de evaluación de forma frecuente con los que se puede detectar dónde hay que reforzar. Se pueden hacer test en línea.

4. Aportar Feedback Significativo y Relevante

Para trabajar con total eficiencia debemos disponer de toda la información sobre nuestro rendimiento, lo que se espera de nosotros, qué es lo que estamos haciendo bien o mal, etc. Sin toda esta información, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que debemos mejorar; por lo tanto, es crucial que los jefes de equipo aporten feedback regularmente a sus empleados sobre su rendimiento y desarrollo.

Una vez los empleados finalicen el período inicial de capacitación y hayan empezado a realizar exámenes de evaluación continua, es un buen momento para recopilar los datos que hayan obtenido, identificar sus aciertos y errores principales, y enviarles un informe con aquellos puntos que deben mejorar.