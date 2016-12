Tips para combatir la resaca navideña

Se vienen las fiestas y es habitual que todos tomemos alguna copita más de la cuenta por la que nuestro cuerpo nos pasará factura al día siguiente. Para evitar la molesta resaca, o al menos atemperar sus efectos, se pueden seguir algunos consejos.

No excederse: suena obvio pero no lo es. En toda fiesta uno está alegre, la está pasando bien y se deja llevar por el alcohol. Hay que tratar de estar siempre consciente de que cada copa significará un mayor dolor de cabeza. Un consejo es tomar lento.

No mezlcar: pasar de la cerveza al vino, saltar al champagne para el brindis y terminar con el fernet es garantía de resaca. Se recomienda mantenerse tomando siempre lo mismo, o al menos no hacer cambios abruptos. Si esto último ocurre, no volver más tarde a la bebida anterior.

Comer bien antes, durante y después: tomar con el estómago vacío pega mucho más rápido. Se aconseja comer preferentemente carbohidratos y grasas, ya que ambos ayudan a absorber el alcohol y proteger al estómago. Cuando terminó la celebración, puede ser útil comer algo antes de ir a la cama.

Mantenerte hidratado: el alcohol provoca deshidratación, lo que trae aparejado mucha sed y dolor de cabeza. Una buena receta es alternar un vaso de alcohol con uno de agua, y cuando llegamos a casa y estamos por irnos a dormir, tomarse un vaso completo de agua.

Tomar bebidas isotónicas: son las hidratantes, como el Gatorade o Powarade. Sirven para reponer rápidamente los elecrolitos perdidos por la ingesta de alcohol.

Tratar de evitar al paracetamol: es común tomarse esta pastillita ante el gran dolor de cabeza. Los especialistas advierten que hay que tener cuidado porque podría afectar el hígado.