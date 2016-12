Tips para evitar intoxicaciones alimentarias en el verano

- No rompa la cadena de frío.

- Evite la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos; que no tomen contacto entre sí en la heladera.

- No deje los alimentos cocinados a temperatura ambiente. Si no los consumirá enseguida, manténgalos bajo la acción del calor (por encima de 60ºC) o del frío (menos de 7ºC).

