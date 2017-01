Tiroteo en aeropuerto de Florida: hay cinco muertos y varios heridos

Un tiroteo se registró este viernes en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en el estado de Florida, con varios muertos y heridos.

Mientras la Policía investiga en estos momentos el suceso, medios locales y la cadena de noticias CNN informaron que el supuesto tirador fue detenido. El ataque se produjo en la zona donde los pasajeros reclaman el equipaje.

El incidente fue confirmado por el alguacil del condado de Broward, Florida, y mediante la cuenta oficial de Twittre actualizó a las 16.30 la cantidad de muertos (cinco) y heridos (ocho).

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017