Tiroteo en el Louvre: soldado francés baleó a sospechoso terrorista

Un soldado francés hirió este viernes de gravedad a un hombre que intentó atacarlo con un cuchillo junto al museo Louvre de París. La policía aseguró que el agresor gritó “Alá es grande” antes de atacar por lo que no descartaban que haya sido un ataque terrorista.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo