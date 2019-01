Todavía no están listos los radares anunciados en Circunvalación

Los radares para controlar la velocidad en avenida Circunvalación todavía no están listos a pesar de que su puesta en funcionamiento fue anunciada para el 24 de diciembre pasado. Desde la Municipalidad de Rosario consideraron “preocupante” la carencia de este tipo de dispositivos en el marco de los siniestros graves y fatales que tienen lugar sobre la traza.

En contacto con Pablo Montenegro y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), el director de Tránsito, Gustavo Adda, aseguró que aún no han recibido novedades sobre la obra que habilita radares de control de velocidad móviles a lo largo de la Circunvalación. “No hay certeza de la entrega del final de obra, no se sabe nada. La finalización de la primera etapa estaba comprometida para el 24 de diciembre, hay una gran preocupación”, señaló y planteó, en consecuencia, la falta de herramientas para “garantizar el control más allá de la radarización para límites de velocidad y ocupación de carriles de parte de vehículos de gran porte”.

El funcionario insistió en que “por el momento no hay control de radares porque no hay entrega de la finalización de la obra de parte de Nación” y remarcó que en este marco “realizamos operativos en las inmediaciones, en la traza y en colectoras, para evitar que ingresen motovehículos que no estén en condiciones de circular en este tipo de vías rápidas”.

Consultado sobre la velocidad máxima establecida para transitar por Circunvalación, el director municipal explicó: “Por el momento no hay control de radar, pero más allá de que cometer una contravención es preciso tomar conciencia de que manejar a más de 100 kilómetros por hora es peligrosísimo. La traza tiene curvas pronunciadas que no aceptan más velocidad que esa”, dijo y concluyó: “Hay que entender que la velocidad es un determinante entre vivir o morir”.