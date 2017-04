Todos los datos en la previa del choque entre la Lepra y el Globo

El dato de la semana: Al no tener lesionados ni suspendidos, Osella decidió repetir la alineación que viene de golear a Aldosivi. La Lepra tiene la posibilidad de quedar como líder del campeonato, al menos hasta que juegue Boca el domingo. Historial: Jugaron 122 partidos. Newell's venció en 42, Huracán en 46 y empataron 34. Los rojinegros acumulan 4 partidos sin caer ante el Globo en la historia general aunque como contrapartida llevan 5 sin ganar en el Ducó. El árbitro: Será Héctor Paletta que dirigirá por primera vez a los rojinegros. El banco: D'Angelo, Formiliano, Voboril, Prediger, Mansilla, Elías, Figueroa, Isnaldo y Fértoli son los 9 futbolistas que completan la delegación que viajó a Buenos Aires. De ellos saldrán los suplentes. La reserva: Jugó ayer en el predio La Quemita y goleó 3 a 1 con un tanto de Tissera y dos de Braian Rivero. Los once de Vojvoda, que son líderes del campeonato, fueron: Bustos, Monzón, Escobar, Martínez, Ferroni, M. Ribero, B. Rivero, Vega (Valenzuela), Treppo (Marcioni), Tissera (Huguenet) y Rotondi. El recuerdo: La última victoria rojinegra en el Ducó data del Clausura 2002 cuando el equipo de Zamora venció 2 a 0 al de Brindisi con goles de Sacripanti y Gigena.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo