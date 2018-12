¿Todos los dolores de columna se solucionan quirúrgicamente?

Para poder encontrar respuesta a este interrogante fuimos en busca de la opinión del especialista Facundo Van Isseldyk, quien así se expresaba: “cuando llega al consultorio un persona con un dolor lumbar que se extiende a la pierna que se corresponda con una hernia de disco, tengo que tratarlo durante seis a ocho semanas parar mitigar su dolor, primero. El 80 al 95% de los casos va a responder bien sin necesidad de recurrir a la cirugía.

Si luego de este tratamiento no se consiguen resultados positivos recién allí se empieza a considerar a ese paciente candidato a la cirugía

- ¿La cirugía no es, entonces, el primer recurso al que apelan ustedes para resolver esos cuadros?

- No. De hecho los resultados adversos de las cirugías de columna por hernias de disco, tienen que ver muchas veces con la indicación de la cirugía en etapas tempranas.

Indicar una cirugía a un paciente que no lo necesita, es el comienzo de una serie de problemas; luego de lo cual no se puede volver atrás. Por lo cual nosotros respetamos la indicación tal como lo prescriben los protocolos vigentes; ya que nos guiamos por indicaciones específicas donde se recomiendan las cirugías tempranas y éstas son reservadas a los pacientes con un proceso severo por daños neurológico o un dolor que no responde a ningún tratamiento, donde sería inhumano no buscarle a través de la cirugía solución a ese dolor.

Pero si el paciente transcurre con un dolor tolerable y bien controlado con analgésicos esperamos por un espacio de 6 a 8 semanas y vemos su evolución. La cirugía no es un proceder de primera instancia entre los que se encuentran entre el 80 al 95% de los pacientes que nos consultan y que evitan la cirugía con tratamiento para la manifestación del dolor. Justamente, este tiempo de espera nos permite seleccionar con precisión los casos que sí son pasibles de solución quirúrgica.

- ¿Y los pacientes a los que les deben prescribir la cirugía?

- Nosotros hacemos cirugía endoscópica mínimamente invasiva con una incisión de unos pocos milímetros y el paciente operado a la mañana, a las 16 horas se va a su casa caminando y al cabo de unos días hace su vida normal.

- ¿Requieren rehabilitación?

- Sí. Pero ésta tiene más que ver con el proceso durante el cual tuvo que soportar su dolor y no con el acto quirúrgico. El paciente para hacer frente a su dolor modifica postura y marcha para compensar movimientos que causan el dolor; con lo cual somete a su cuerpo a posturas compensatorias que afectan su marcha normal y su postura. El paciente no se mueve de manera adecuada no camina de la misma manera con lo que resiente sus actividades; aparece una atrofia muscular que compromete a todo el aparato osteo articular que lleva al paciente a la rehabilitación. Más, cuando nos llegan a la consulta los pacientes notamos que la pierna afectada por el dolor es una pierna distrófica.